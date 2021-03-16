Специалист рассказал о порядке выплат пособий за скончавшихся россиян

При возвращении накопительной пенсии в РФ родственники покойных пенсионеров смогли бы наследовать выплаты, которые предназначались умершему близкому человеку. Об этом рассказал экономист Антон Любич.

Специалист напомнил, что при накопительной пенсионной системе россияне пополняли свой индивидуальный счет. Внесенные туда средства наследовались родственниками при смерти физического лица.

Для установления наследства необходимо восстановление функционирования накопительной части, а также разморозки средств, которые пополнялись до 2014 года. Власти, по мнению эксперта, должны выплатить компенсацию за оставшийся период вплоть до последнего текущего месяца.

По словам лидера "Гражданской инициативы", экс-главы Минэкономики РФ Андрея Нечаева, действующий порядок выплат пенсий не предполагает наследования выплат. Как считает эксперт, россияне получают пенсию пожизненно после увольнения по старости – даже при иссякших взносах.

Однако стоит помнить, что ряд умерших до выхода на пенсию осуществляли взнос в ПФР и при этом не получали оттуда ни копейки. При возврате взносов власти могут столкнуться с серьезной проблемой выплат средств для получателей, пишет Ura.ru.

Ранее ПФР рассказал россиянам о причинах задержки с выплатами пенсионных пособий. Как отметили представители Фонда, для своевременного получения средств стоит заранее обратиться в отделение ПФР по месту своего жительства, где гражданам могут рассказать об их правах. Туда же необходимо направить требуемый пакет документов, включая удостоверение личности и трудовую.