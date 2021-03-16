В России появилась новая премия "ТЭФИ-Мультимедиа"

В России появилась новая премия "ТЭФИ-Мультимедиа"
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Победителей наградят в сентябре 2021 года

В России стало на один престижный конкурс больше. За самые важные достижения в журналистике теперь будут вручать премию "ТЭФИ-Мультимедиа". Ее учредил Союз журналистов России и Академия российского телевидения.

Отмечать заслуги журналистов будут за работу в самых разных сферах этой профессии, сообщила гендиректор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиевой. Речь идет и про достижения на телевидении и радио, а также в печатных СМИ. Награждать будут за выдающиеся успехи и в области новых технологий, не обойдут стороной и блогеров. Россияне смогут побороться за победу в 23 номинациях, передает ТАСС. 

Претенденты "ТЭФИ-Мультимедиа" смогут отправлять свои работы уже с 15 апреля. Наградят победителей в Сочи уже в сентябре. 

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, подчеркнул, что экспертный совет и жюри награды объединит большое количество известных работников СМИ. Первый президент Академии российского телевидения, созданной для проведения телепремии ТЭФИ, Владимир Познер, надеется, что новый конкурс станет значимым и большее количество участников заинтересуется в нем. "ТЭФИ-Мультимедиа", по словам телеведущего, может изменить отношение к региональной журналистике, имеющей большее значение для России. 

Полина ИВАНОВА

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