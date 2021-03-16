Как правильно выращивать ранний урожай огурцов

Как правильно выращивать ранний урожай огурцов
Фото: Iordache Magdalena via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
При выполнении всех нюансов плоды созреют уже к середине мая

Март – то время, когда огородники с удовольствием возвращаются к привычной деятельности. Некоторые приступают к подготовке рассады, чтобы как можно раньше насладиться плодами своих трудов.

Как получить ранний урожай огурцов

Лучше всего использовать самоопыляющиеся сорта. Последовательность действий такова:

1. Заверните семена во влажные хлопчатобумажные салфетки. После появления первых росточков опустите их на полчаса в специально приготовленный раствор. Для этого измельчите одну таблетку трихопола и растворите ее в небольшом количестве горячей воды. Затем влейте воду комнатной температуры – так, чтобы получилось пол-литра жидкости. Раствор готов.

2. По истечении 30 минут высадите семена в одноразовые стаканы-стопки – по две штуки в каждое изделие. Почвенную смесь лучше приготовить самостоятельно: две части плодородной земли + одна часть перегноя + пол части песка.

Насыпьте смесь в стакан примерно на четыре сантиметра, сверху положите семена и припорошите их почвой.

3. Когда ростки поднимутся до края стакана, добавьте еще некоторое количество почвенной смеси. Из земли должны выглядывать только листья!

В том случае, если растение стало выше стакана, пересадите его в изделие побольше – объемом 0,2 литра. Через неделю вам потребуется еще одна пересадка – в стакан 0,5 литра.

После этого огурцы будут готовы к "переезду" в открытый грунт или теплицу. 

Ранее "Утро.ру" назвало лучшие сорта раннеспелых огурцов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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