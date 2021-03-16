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Российская телеведущая Елена Малышева рассказала о важнейших продуктах, которые помогут православным россиянам сохранить иммунитет в период Великого поста.
Напомним, что Великий пост предполагает воздержание для верующих от ряда продуктов животного происхождения в период с 15 марта до 1 мая. Во время этого нелегкого испытания христианам стоит обратить внимание на пищу, которая позволит сохранить здоровье на прежнем уровне, несмотря на отказ от привычной еды.
"Первый продукт – льняное масло. Второе – семена чиа и третье – грецкие орехи, – заявила теледоктор, выступая в эфире телепередачи "Жить здорово!".
Как отметила ведущая, названная пища богата содержанием омеги-3, которая является необходимым продуктом для нормального функционирования человеческих клеток, а также предотвращения развития тромбов, не позволяя клеткам в крови "слипаться". Эти пищевые вещества не синтезируются в организме человека, поэтому необходимы для регулярного употребления.
По словам невролога Дмитрия Шубина, выступающего в эфире программы, нервная система также зависит от омега-3, которая также снижает развитие атеросклероза.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о том, какая еда сможет заменить для постящихся на столе продукты, запрещенные во время воздержания в Великий пост. Полезные элементы можно сохранить для приема пищи с помощью отдельных продуктов. Стоит позаботиться о том, чтобы сохранить норму потребления белка, который россияне, чаще всего, получают при употреблении продуктов животного происхождения.
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