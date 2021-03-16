Малышева перечислила самые важные продукты во время Великого поста

Малышева перечислила самые важные продукты во время Великого поста
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теледоктор рассказала о пище, которая поможет верующим поддержать иммунитет в период воздержания от чревоугодия

Российская телеведущая Елена Малышева рассказала о важнейших продуктах, которые помогут православным россиянам сохранить иммунитет в период Великого поста.

Напомним, что Великий пост предполагает воздержание для верующих от ряда продуктов животного происхождения в период с 15 марта до 1 мая. Во время этого нелегкого испытания христианам стоит обратить внимание на пищу, которая позволит сохранить здоровье на прежнем уровне, несмотря на отказ от привычной еды.

"Первый продукт – льняное масло. Второе – семена чиа и третье – грецкие орехи, – заявила теледоктор, выступая в эфире телепередачи "Жить здорово!".

Как отметила ведущая, названная пища богата содержанием омеги-3, которая является необходимым продуктом для нормального функционирования человеческих клеток, а также предотвращения развития тромбов, не позволяя клеткам в крови "слипаться". Эти пищевые вещества не синтезируются в организме человека, поэтому необходимы для регулярного употребления.

По словам невролога Дмитрия Шубина, выступающего в эфире программы, нервная система также зависит от омега-3, которая также снижает развитие атеросклероза.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о том, какая еда сможет заменить для постящихся на столе продукты, запрещенные во время воздержания в Великий пост. Полезные элементы можно сохранить для приема пищи с помощью отдельных продуктов. Стоит позаботиться о том, чтобы сохранить норму потребления белка, который россияне, чаще всего, получают при употреблении продуктов животного происхождения.

Егор МАЛКОВ

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