Авторы отозвали закон об умерщвлении бродячих животных из Госдумы

У подобной инициативы нет шанса, считают депутаты

Авторы законопроекта, отменяющего запрет на умерщвление бродячих животных, отозвали документ из Государственной думы. Как отметили в нижней палате Федерального собрания, к подобной идее парламентарии больше не собираются возвращаться.

Напомним, ранее авторы предлагали ввести для регионов право на гуманное умерщвление животных, оставшихся без надзора. Позднее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что законопроект, направленный на региональное регулирование их популяции, отозван.

По словам секретаря Генсовета фракции Андрея Турчака, предлагаемая инициатива является живодерской, и подобные методы не могут быть приняты. В единогласном решении парламентарии заявили, что такой закон не имеет шансов, передает РАПСИ.

Схожее мнение выразил председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн. Депутат отметил, что проблема безнадзорных животных в стране действительно существует – народный избранник сам регулярно получает жалобы из Самары о бродячих собаках, которые нападают на детей и держат в страхе отдельные жилые дворы.

Однако отметил спикер, живодерство нельзя одобрять. Стерилизация бездомных собак не сокращает их популяцию – здесь лишь стоит разобраться в самой проблеме: в законе или его исполнении, пишет ДУМА ТВ.