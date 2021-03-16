Авторы отозвали закон об умерщвлении бродячих животных из Госдумы

Авторы отозвали закон об умерщвлении бродячих животных из Госдумы
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
У подобной инициативы нет шанса, считают депутаты

Авторы законопроекта, отменяющего запрет на умерщвление бродячих животных, отозвали документ из Государственной думы. Как отметили в нижней палате Федерального собрания, к подобной идее парламентарии больше не собираются возвращаться.

Напомним, ранее авторы предлагали ввести для регионов право на гуманное умерщвление животных, оставшихся без надзора. Позднее в пресс-службе "Единой России" сообщили, что законопроект, направленный на региональное регулирование их популяции, отозван.

По словам секретаря Генсовета фракции Андрея Турчака, предлагаемая инициатива является живодерской, и подобные методы не могут быть приняты. В единогласном решении парламентарии заявили, что такой закон не имеет шансов, передает РАПСИ.

Схожее мнение выразил председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн. Депутат отметил, что проблема безнадзорных животных в стране действительно существует – народный избранник сам регулярно получает жалобы из Самары о бродячих собаках, которые нападают на детей и держат в страхе отдельные жилые дворы.

Однако отметил спикер, живодерство нельзя одобрять. Стерилизация бездомных собак не сокращает их популяцию – здесь лишь стоит разобраться в самой проблеме: в законе или его исполнении, пишет ДУМА ТВ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Россию обвинили в подготовке нового "вторжения" - СМИ

Американский политолог среди потенциальных жертв "выбрал" страны бывшего СССР

Украинцы вместе с НАТО приблизились к российским границам

Натовские суда зашли в порт Одессы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей