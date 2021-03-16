Россиянам назвали причину возможного подорожания цен на овощи

Россиянам назвали причину возможного подорожания цен на овощи
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Участники рынка просят власти отказаться от увеличения утильсбора

Повышение утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику может привести к дополнительным расходам у участников овощного рынка. Так, Ассоциация дилеров "Асход" обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором просит власти пересмотреть решение об увеличении утильсбора.

По мнению участников рынка, такие меры были бы рентабельны лишь при значительной доли импорта и "затоваренности" отечественного производства. Однако техника, произведенная в самой РФ, раскуплена бизнесом уже на месяцы. Показатели самих заводов говорят о высоком уровне рентабельности, а импортная доля стабильно сокращается.

Так, в соответствии с новыми правилами, утилизационный сбор для мощных тракторов повысится на 10-15%, что составит до 4 млн рублей. Таким образом, эффект роста цен составит 1,5% – такова величина вероятного подорожания стоимости пшеницы, картофеля и остальных овощей, о чем сообщил представитель "Асхода" Александр Алтынов в интервью "Известиям".

Как уточнил специалист, утилизационный сбор предполагает наличие платежа за утилизацию продукта. В настоящее время он распространяется лишь на иностранную технику. Отечественный производитель может рассчитывать на компенсацию, размер которой составляет величину самого утильсбора.

Как считают в Министерстве промышленности и торговли, предлагаемая мера благотворно отразится на сельскохозяйственном рынке – бизнес сможет обновить парк российской техники. Минсельхоз же заявил, что направил в кабмин письмо, в котором сообщил о необходимости сдвинуть сроки для повышения сбора.

Егор МАЛКОВ

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