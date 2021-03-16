Украина активно перебрасывает в Донбасс танки и самоходки

Украина активно перебрасывает в Донбасс танки и самоходки
Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Разведки армий ДНР и ЛНР фиксируют перемещение тяжелой брони в зоне прикосновения сторон

Киевский режим ведет активную переброску в Донбасс тяжелой техники, которая запрещена Минскими соглашениями. Таким образом на подконтрольной украинским властям территории мятежного региона оказались десятки танков, зенитных систем и самоходных установок. Об этом сигнализируют представители командования ЛНР и ДНР.

Так, по данным разведслужбы Донецкой народной республики, Вооруженные силы Украины перебросили к линии соприкосновения два зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10", 22 танка Т-64 и пять самоходных артиллерийских установок "Акация". Эту технику обнаружили на железнодорожных станциях в Артемовске (город к северу от Горловки) и в селе Зачатовка, сообщает агентство ДАН.

В свою очередь, луганские разведчики зафиксировали 12 единиц военной техники в жилых районах населенного пункта Троицкое. В частности, речь идет о семи бронированных разведывательно-дозорных машинах, двух зенитных установках ЗУ-23 (калибр 23 мм), двух бронетранспортерах МТ-ЛБ и одной боевой машине пехоты, передает ЛИЦ со ссылкой на информацию Народной милиция Луганской народной республики.

Ранее в марте в соцсетях украинского сегмента интернета уже публиковались видео, как по железной дороге Незалежной курсируют составы с тяжелой военной техникой. Заснявшие переброску брони очевидцы, правда, в подписях не сообщали, когда и где именно были сняты эти кадры.

Как минимум два таких видео выкладывали жители Днепропетровска, декоммунизированного постмайданными деятели до названия реки. На одном из них эшелон стоит как раз на въезде/выезде в/из города.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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только не стоните и не жалуйтесь потом что россия стала еще больше
а вы свидомитое стадо не помещаетесь все на львовщине а поляки вас бьют и надевают ошейники
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