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Руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян поделился советом, как правильно проверить квартиру перед заключением сделки с недвижимостью. Его слова прозвучали в эфире популярной платформы Clubhouse.
Гарибян заявил, что наиболее проверенными сервисами являются "Метр квадратный" от ВТБ, "ДомКлик" от Сбербанка и "ЦИАН".
Специалист отметил, что их главная задача – сократить количество обманутых дольщиков. Что касается вышеперечисленных платформ, то там собрана достоверная информация о недвижимости и ее прошлых владельцах.
Руководитель ведомства добавил – эти сервисы очень популярны у россиян. За все время к их помощи прибегали более двух миллионов жителей нашей страны, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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