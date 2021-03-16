Как проверить квартиру перед покупкой: ТОП-3 сервиса

Платформы собирают достоверную информацию о недвижимости

Руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян поделился советом, как правильно проверить квартиру перед заключением сделки с недвижимостью. Его слова прозвучали в эфире популярной платформы Clubhouse.

Гарибян заявил, что наиболее проверенными сервисами являются "Метр квадратный" от ВТБ, "ДомКлик" от Сбербанка и "ЦИАН".

Специалист отметил, что их главная задача – сократить количество обманутых дольщиков. Что касается вышеперечисленных платформ, то там собрана достоверная информация о недвижимости и ее прошлых владельцах.

Руководитель ведомства добавил – эти сервисы очень популярны у россиян. За все время к их помощи прибегали более двух миллионов жителей нашей страны, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россию обвинили в подготовке нового "вторжения" - СМИ

Американский политолог среди потенциальных жертв "выбрал" страны бывшего СССР

Берлин нашел "лучшую стратегию" борьбы за "Северный поток-2" - Reuters

В Германии и США заявляют, что ни одна из сторон не предлагала компромиссных вариантов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей