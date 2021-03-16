Платформы собирают достоверную информацию о недвижимости

Руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян поделился советом, как правильно проверить квартиру перед заключением сделки с недвижимостью. Его слова прозвучали в эфире популярной платформы Clubhouse.

Гарибян заявил, что наиболее проверенными сервисами являются "Метр квадратный" от ВТБ, "ДомКлик" от Сбербанка и "ЦИАН".

Специалист отметил, что их главная задача – сократить количество обманутых дольщиков. Что касается вышеперечисленных платформ, то там собрана достоверная информация о недвижимости и ее прошлых владельцах.

Руководитель ведомства добавил – эти сервисы очень популярны у россиян. За все время к их помощи прибегали более двух миллионов жителей нашей страны, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".