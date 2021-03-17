Даже начинающий огородник может получить богатый урожай "пупырчатых" довольно скоро

Чтобы вырастить ранние огурцы, не нужно сеять рассаду. Достаточно соорудить хороший парник и придерживаться нескольких правил.

Как вырастить огурцы в парнике

Желательно, чтобы парник был из стекла или ПВХ. Почва нужна унавоженная. Ее следует насыпать слоем с толщиной в 18 см, оставив до стекла 25 см пространства.

Как только в парнике установится температура, терпимая для опущенной в землю руки, надо сделать вдоль парника две борозды глубиной не больше 5 сантиметров. Их необходимо полить.

В мокрую землю на расстоянии 10 см друг от друга опускаются семена огурцов. Затем бороздки засыпаются почвой, а парник закрывается.

Когда покажутся первые росточки (как правило, это случается на третий – четвертый день после посадки), нужно впустить в парник воздух. Это обязательно – чтобы сеянцы не слишком вытягивались.

После того как начнет развиваться третий листик, надо прищипнуть растения и продернуть всходы, чтобы расстояние было 10 – 20 сантиметров. Почва должна быть привалена к ним – для образования валика до семядолей, и тогда всходы пустят в них корешки

Огурцы необходимо обильно поливать. Когда всходы дотянутся до стенок, их следует крайне аккуратно пригнуть.

Пройдет совсем не много времени, и появятся цветы, а затем и сами огурчики. Даже начинающий огородник может получить богатый урожай "пупырчатых" очень скоро.

Ранее "Утро.ру" советовало использовать лучшие сорта раннеспелых огурцов. Урожай таких можно собирать уже через 40 дней после посева семян.