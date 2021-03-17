В России может появиться новая категория льготников

В России может появиться новая категория льготников
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
С предложением выступили в Общественной палате

В России предложили создать новую категорию льготников, которая будет называться "Ликвидаторы пандемии коронавируса". Планируется, что в нее войдут все специалисты, которые принимали участие в борьбе с вирусом из Китая. Об этом заявил Владимир Петров, первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области. Такую мысль политический деятель представил в письме к главмину РФ Михаилу Мишустину.

Как сообщают РИА Новости, Петров предложил предоставлять всем задействованным в борьбе с COVID-19 право бесплатно лечиться в санаториях, право на дополнительный отпуск и другие льготы, по образцу с социальными гарантиями для ликвидаторов аварии ЧАЭС. Кроме того, общественный деятель предлагает вознаграждать специалистов отличительным знаком, передает телеканал "360".

По мнению автора инициативы, настало время поддержать и позаботиться о тех, кто отдавал свои силы на борьбу с распространением Covid-19.

Ранее стало известно, что медицинские работники смогут уйти на пенсию досрочно. Помимо этого, контактирующие с больными коронавирусом медики получат льготу на покупку машины. А если у медицинского работника есть достаточный профессиональный стаж, то он также имеет право приватизировать жилье.

Анна АГАБАБОВА

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