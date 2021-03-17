Толстая и приземистая: как получить хорошую рассаду ранней капусты

Толстая и приземистая: как получить хорошую рассаду ранней капусты
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Семена еще не поздно сеять

Огородники знают, что рассада капусты требует много внимания и заботы. Тем более, если хочется, чтобы она получилась удачная и в дальнейшем дала хороший урожай.

Следуя нескольким важным правилам, достичь желаемого результата вполне реально. Сеянцы будут крепкие, толстые, прочные, красивые и приземистые. 

Как получить хорошую рассаду ранней капусты

Сеять хорошо в деревянный ящик из-под фруктов, предварительно застелив его дно пленкой с отверстиями для дренажа и засыпав почвой из перегноя с черноземом в равных количествах, а пятую часть смеси должны составлять опилки для для рыхлости. Чтобы грунт не оказался кислым, нужно древесную золу посыпать между рядами или добавить в воду для полива.

Опускать семена в землю следует на расстоянии. Кроме того, важно обеспечить сеянцам хорошее освещение – не менее 16 часов в сутки. Еще необходимо обрабатывать их от заболеваний фунгицидами ( триходермином или фитоспорином).

Капуста предпочитает холод. Если рассада будет расти при температуре выше +18°C, она станет тянуться вверх, что нежелательно. Самая подходящая температура – от +10°C до +18°C, тогда сеянцы будут приземистые. Спустя две недели после всходов нужно проветривать помещение, несмотря на прохладу на улице.

Получить толстую рассаду можно, используя  азотное удобрение. Самый полезный – раствор мочевины, который готовится из 2 ст. л. на 10 л воды. Им надо проливать рассаду. А для крепости по листикам хорошо давать кальций.

Рассада будет красивая, если из ящика отправить каждый росток в отдельную тару. Однако на урожайность это не повлияет.

Через две недели после высадки сеянцев в открытый грунт, их стоит обработать инсектицидом – от вредителей. Защита на месяц обеспечена, если пролить раствором конфидора по листу.

На днях сообщалось. когда лучше сеять рассаду капусты на текущей неделе. Это можно делать в любой день с 17 по 21 марта.

Полина ДОРОЖКИНА

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