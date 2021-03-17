Пенсионный возраст в России можно снизить за счет силовиков – экс-министр

Проблему предлагается решить путем перераспределения бюджетных расходов

Возраст выхода на пенсию россиян можно вернуть к прежнему уровню без ущерба для бюджета, но вряд ли власти страны на это пойдут. Такого мнения придерживается бывший министр экономики РФ, лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев.

"Если перераспределить расходы бюджета, например, силовиков на финансирование Пенсионного фонда, то, я думаю, теоретически это возможно",

– оценил Нечаев возможность снижения пенсионного возраста в комментарии URA.RU.

С этим мнением не согласен финансовый аналитик Виталий Калугин. Он отмечает, что расходы на силовиков в РФ чрезмерно высоки, но в целом их доля в бюджете невелика. Поэтому даже если срезать финансирование силового блока вдвое и освободившиеся средства направить в ПФР, этого не хватит на содержание пенсионеров, количество которых с понижением пенсионного возраста сразу увеличится.

"Если пенсионный возраст вернуть обратно, бюджет разорвет",

– предупредил Калугин.

До реформы пенсионного законодательства 2018 года женщины в России получали право на страховую пенсию в 55 лет, мужчины в 60 лет. Сейчас возраст выхода на пенсию постепенно увеличивается. Так, в 2021 г. рассчитывать на выплаты по старости могут россиянки, рожденные в первом полугодии 1965 г., после исполнения 56,5 лет, и россияне, родившиеся в первом полугодии 1960 г., после исполнения 61,6 лет. При этом у них должно быть не менее 12 лет трудового стажа, а индивидуальный пенсионный коэффициент (балл) составлять не менее 21.

Ранее стало известно о льготах для детей сотрудников силовых органов при поступлении в вузы.