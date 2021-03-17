Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана россиян

Клиентов банков начали обзванивать по два раза

В России клиенты банков снова рискуют быть обмануты мошенниками. Злоумышленники возобновили звонки, представляясь службой безопасности банков, пишут "Известия".

Только теперь они пытаются втереться в доверие с помощью данных о предыдущем инциденте выманивания денег. Таким образом обманщики хотят заполучить код подтверждения переадресации всех смс на собственный номер, передает RT,

Ранее была раскрыта схема еще одного обмана. Злоумышленники стали выманивать деньги якобы “государственными бонусами”. Россиян убеждали в том, что на их счет поступили деньги по программе поддержки от государства и просили переходить по указанным ссылкам. Попадая далее на поддельный сайт, люди должны были ввести личные данные, которые в итоге попадали в руки мошенников. 

Анна АГАБАБОВА

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