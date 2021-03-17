Дети активно демонстрируют свою любовь в социальных сетях

В Сети активно обсуждают скандал, который разгорелся на Украине. Интернет-пользователей возмутила история любви 8-летней школьницы Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая.

В социальных сетях детей то и дело появляются фотографии, которые, мягко говоря, совсем не детские. На одних Милана и Паша целуются в губы, на других – держатся за руки.

Восьмилетняя модель не скрывает, что со своим возлюбленным они живут в одной квартире и даже спят вместе. В качестве доказательств прикладывает фото, пишет телеграм-канал "НеМалахов".

В Сети тут же призвали лишить мать девочки родительских прав, ведь именно она помогает дочери вести "Инстаграм". Сама девочка признается, что познакомилась с возлюбленным 7 месяцев назад, сначала они решили "похайпить", чтобы стать популярнее, но по итогу привязались друг к другу, сообщает "Украина.ру".

Сейчас недетской историей любви заинтересовались правоохранительные органы. Так, детский омбудсмен Незалежной Николай Кулеба пообещал привлечь к расследованию Генпрокуратуру и киберполицию. По его мнению, публикация подобного контента может негативно повлиять на психоэмоциональное развитие детей. Не исключено, что родителей блогеров привлекут к уголовной ответственности.

"Это сексуализует образ ребенка и может привести тысячи детей к сексуальному насилию и эксплуатации. Для меня такой контент аморальный и провокационный",

– подытожил Кулеба на своей странице в "Фейсбуке".