Чем обернется ядерная война России и Британии – ответ эксперта

Чем обернется ядерная война России и Британии – ответ эксперта
Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com
В Лондоне демонстрируют агрессивный настрой

После заявления британцев об увеличении ядерного потенциала снова в некоторой степени актуализировался вопрос о том, что же станет с миром в случае ядерных разборок. По мнению эксперта Константина Блохина, если с таким оружием сунутся к России, то всей планете несдобровать.

Блохин обратил внимание, что возможности нашей страны ответить на агрессию весьма велики. Россия не будет терпеть посягательство на ее существование и вступит в схватку. Такая потенциальная ядерная драка, по всей видимости, будет "последней в истории человечества", заметил эксперт.

Как пояснил Блохин в эфире радио "Спутник", недавнее заявление Великобритании о том, что она планирует наращивать ядерный потенциал монархии в ближайшие десятилетия, опять же направлен против России. Нашу страну хотят втянуть в очередную гонку вооружений. Таким же способом намерены ударить и по Китаю. Москву и Пекин постараются разорить этой гонкой с тем, чтобы в дальнейшем нанести сокрушительный удар по ослабевшим державам. Такой трюк западные государства уже провернули с Советским Союзом. В то время нашу страну также демонизировали и пытались задавить санкциями.

К слову, агрессию против России проявляют и на востоке. Недавно японцы предложили отправить в сторону нашего государства 500 ракет.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость168566
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Чукча прочитал и выкуривая трубку сказал: "Ну-<цензура>, ну-<цензура>, попробуй!"
гость
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Чё *уйню то высе*рать, даже ёжику это давно понятно.
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