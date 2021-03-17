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После заявления британцев
об увеличении ядерного потенциала снова в некоторой степени актуализировался
вопрос о том, что же станет с миром в случае ядерных разборок. По мнению
эксперта Константина Блохина, если с таким оружием сунутся к России, то всей
планете несдобровать.
Блохин обратил внимание, что возможности нашей страны ответить на агрессию весьма велики. Россия не будет терпеть посягательство на ее существование и вступит в схватку. Такая потенциальная ядерная драка, по всей видимости, будет "последней в истории человечества", заметил эксперт.
Как пояснил Блохин в эфире радио "Спутник", недавнее заявление Великобритании о том, что она планирует наращивать ядерный потенциал монархии в ближайшие десятилетия, опять же направлен против России. Нашу страну хотят втянуть в очередную гонку вооружений. Таким же способом намерены ударить и по Китаю. Москву и Пекин постараются разорить этой гонкой с тем, чтобы в дальнейшем нанести сокрушительный удар по ослабевшим державам. Такой трюк западные государства уже провернули с Советским Союзом. В то время нашу страну также демонизировали и пытались задавить санкциями.
К слову, агрессию против России проявляют и на востоке. Недавно японцы предложили отправить в сторону нашего государства 500 ракет.
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