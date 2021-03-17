В некоторых случаях лучше воспользоваться химчисткой

Если в машинке нет специального режима деликатной стирки, эта статья подскажет вам, как не испортить вещи.

Одежда с пуховым наполнителем

Такие вещи лучше стирать аккуратно вручную, или вообще отдать в руки профессионалов и сдать в химчистку. В противном случае вас скорее всего ждет разочарование результатом.

Одежда, на которую попала шерсть животных

Если постирать такую одежду, от шерсти вы не избавитесь. Кроме того, другая одежда, на которой не было шерсти, тоже испачкается. Еще хуже, может забиться сливная система с фильтрами, что окончательно может сломать стиральную машину. Лучше использовать влажную тряпку или щетку. Также существуют специальные липучие приспособления, которые легко справятся с удалением приставучей шерсти.

Ортопедические принадлежности

Стирать ортопедические аксессуары или подушки можно лишь в том случае, если на бирке есть специальный разрешающий значок.

Кашемир и шерсть

Такие вещи однозначно стоит стирать руками в теплой воде или специальными моющими средствами, поскольку кашемир и шерсть не переносят высокую температуру и высокие обороты, которые обычно предполагает стиральная машинка.

Пальто и костюмы

Однозначно в таком случае стоит довериться профессионалам и сдать вещи в химчистку. Если вы рискнете постирать такую одежду в машинке, вряд ли после этого вы сможете ее надеть.

Головные уборы

Ручки и только ручки! Стирка шляп, кепок и других головных уборов в машинке уничтожит их геометрию, вещи точно потеряют первоначальный вид.

Вещи крупного размера (халаты, мягкие игрушки, махровые полотенца)

Не старайтесь сэкономить время и забить барабан машинки кучей одежды. Не забывайте, что вещи становятся намного тяжелее после того, как впитают воду. Ваше сэкономленное время может привести к новым денежным затратам, так как стиральная машинка может сломаться.

Обувь для спорта

Не стирайте кроссовки в машинках, в которых нет специального режима для спортивной одежды. В противном случае, вам придется их сразу же выбросить.

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