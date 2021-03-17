Международное авиасообщение вернется на прежний уровень только к 2024 году

Пока большая часть заграничных курортов остается недоступной для россиян

Гендиректор авиакомпании “Аэрофлот” Михаил Полубояров сообщил, что международные авиаперелеты могут быть восстановлены не раньше 2024 года. Также ранее стало известно, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до апреля. В связи с коронавирусной пандемией, регулярные и чартерные рейсы были приостановлены в марте прошлого года. Затем постепенно данные ограничение с рядом стран снимались.



"Восстановление идет более медленными темпами. Ранее 2024-го мы не ожидаем достичь уровня 2019 года",–

заявил гендиректор “Аэрофлота” в эфире телеканала “Россия24”. Об этом пишут "Вести.ру".



В свою очередь, авиарейсы между городами Российской Федерации будут полностью восстановлены к началу 2022 года. Однако, экономика компании сможет приблизиться к прежнему уровню только к 2023 году.