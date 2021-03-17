Международное авиасообщение вернется на прежний уровень только к 2024 году

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Гендиректор авиакомпании “Аэрофлот” Михаил Полубояров сообщил, что международные авиаперелеты могут быть восстановлены не раньше 2024 года. Также ранее стало известно, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до апреля. В связи с коронавирусной пандемией, регулярные и чартерные рейсы были приостановлены в марте прошлого года. Затем постепенно данные ограничение с рядом стран снимались.
"Восстановление идет более медленными темпами. Ранее 2024-го мы не ожидаем достичь уровня 2019 года",–
заявил гендиректор “Аэрофлота” в эфире телеканала “Россия24”. Об этом пишут "Вести.ру".
В свою очередь, авиарейсы между городами Российской Федерации будут полностью восстановлены к началу 2022 года. Однако, экономика компании сможет приблизиться к прежнему уровню только к 2023 году.
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