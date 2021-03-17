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Жительница подмосковной Электростали родила десятого ребенка.
Мальчик весом 4 890 граммов и ростом 58 сантиметров появился на свет в роддоме Электростальской центральной городской больницы. Сейчас мама и ребенок уже готовятся к выписке, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Заведующая акушерским отделением подчеркнула, что в больнице работают высококвалифицированные врачи с многолетним опытом, сообщается на официальном сайте правительства области.
Также в медицинском учреждении созданы необходимые для безопасных и комфортных родов условия. Заведующая подчеркнула, что специалистам очень приятно, что пациентки это замечают, поэтому возвращаются в их больницу за вторым третьим или даже десятым ребенком.
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