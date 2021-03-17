Современные ДК на месте старых кинотеатров: как меняется культурная жизнь Москвы

Современные ДК на месте старых кинотеатров: как меняется культурная жизнь Москвы
Фото: В.Новикова/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Новые принципы организации досугового пространства в столице отвечают потребностям общества

Власти Москвы реализуют новые стандарты градостроительной политики, которые отвечают потребностям современных жителей. Они касаются не только жилья, объектов здравоохранения и образования, но и культурного досуга. Поэтому старые кинотеатры модернизируются. На их месте появляются не просто оснащенные по последнему слову техники залы, а комплексные общественные пространства, рассчитанные на жителей всех возрастов.

"На месте убитых совершенно кинотеатров появляются такие первоклассные центры с хорошими залами, с кинопоказами и какой-то общественной жизнью. И где-то в половине районов Москвы уже есть вот такие неплохие общественные центры",

рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии клуба "Современник", появившегося на месте типового советского кинотеатра "Таджикистан" в районе Строгино.

Фасад культурного центра сохранил привычный вид – осталась и прямоугольная арка центрального входа, и отделка черным мрамором и панелями под белую сосну и темный орех. Но теперь здесь две части – клубная и зрелищная, которые связаны так называемой "городской гостиной" – 80-метровой крытой улицей, расположенной вдоль привычного для местных жителей маршрута к метро.

Посетители ДК "Современник" смогут не только смотреть фильмы, но и заниматься хореографией, актерским мастерством, веб-дизайном, живописью, вокалом, иностранными языками, резьбой по дереву, слушать лекции на разные темы.

"Мы очень хотели сделать его в первую очередь для местных жителей и для всех, кто захочет сюда приехать",

– подчеркнул художественный руководитель клуба "Современник", актер и режиссер Егор Дружинин. Он, кстати, предложил дать клубу новое название – "Строгино". Мэр указал, что это должны решать москвичи.

В рамках программы модернизации городских домов культуры в Москве с 2011 года отремонтировано уже 10 ДК и построены два культурных центра. Всего в систему учреждений культуры города входит 76 клубов, ДК и КЦ. На их базе функционирует около 8 тыс. различных кружков и секций для всех возрастных категорий граждан.

Ранее в Кузьминках открылся после реконструкции кинотеатр "Высота":  построенное в 1965 г. здание с кинозалом превратилось в современное досуговое пространство. 

Николай ВИКТОРОВ

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