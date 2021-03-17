В честь возвращения Крыма: РДШ создаст Херсонес в "Майнкрафт"

В честь возвращения Крыма: РДШ создаст Херсонес в "Майнкрафт"
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Такая идея появилась у подростка из движения школьников

В Российском движении школьников решили сделать особый подарок к седьмой годовщине возвращения Крымского полуострова в родную гавань России. Сейчас активист РДШ совместно с товарищами и представителями российского сервера YouCrafts.Ru работают над воссозданием пейзажей Севастополя в "Майнкрафт". Знаменитый своими достопримечательностями Херсонес станет изюминкой данной разработки.

Автор идеи – десятиклассник из города Липецк увлекается популярной игрой с 10 лет. Иван Афанасьев серьезно продвинулся в познании "Майнкрафт". Сейчас он практически на профессиональном уровне может создавать объекты в игре.

Иван признался, что также увлекается изучением греческой цивилизации. В Херсонесе этот этап развития человечества представлен очень хорошо. Своей идеей Афанасьев хочет внести вклад в сохранение на российских территориях наследия древних цивилизаций.

Школьник признался, что создать Херсонес в "Майнкрафт" будет не так просто, однако сложные задачи не пугают активиста РДШ.

Напомним, в конце прошлого года активисты движения представили новый сервер игры "Майнкрафт" "YouCrafts. Россия". Члены движения перенесли в популярную игру достопримечательности из разных городов нашей страны. Цифровое воплощение получили Эрмитаж, Московский Кремль, Дворец Земледельцев в Казани и другие достопримечательности. Теперь любители этой игры могут проходить испытания в виртуальной России.

РДШ было создано по указу российского лидера Владимира Путина осенью 2015 года. Сейчас в движении состоят более полумиллиона детей и свыше 19 тысяч образовательных учреждений во всех субъектах Российской Федерации.

Ольга ФЕДОРОВА

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