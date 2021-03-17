“От пирогов с начинкой я бы отказалась”: сотрудница отеля в Сочи - о свежести еды для гостей

“От пирогов с начинкой я бы отказалась”: сотрудница отеля в Сочи - о свежести еды для гостей
Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Женщина рассказала, куда деваются несъеденные продукты

Работница сочинского отеля рассказала насколько свежие продукты подаются гостям, и что происходит с той едой, которая не была съедена.

Автор в “Яндекс. Дзен”  уверенно заявляет, что свежая нарезка впоследствии используется для приготовления супов, начинки пирогов, салатов и закусок, которые появляются на фуршетных столах на следующий день.  А вот сливочное масло перетапливают, чтобы затем его можно было повторно использовать. К сожалению, это не совсем полезно и негативно сказывается на качестве блюд.

В свежести овощей фруктов и зелени сомневаться не нужно – их меняют каждый день. Поэтому автор публикации призывает смело их есть, а любителей пирогов с начинкой работница, вероятно, расстроила, поскольку порекомендовала воздержаться от употребления этого блюда.

 “От пирогов с начинкой я бы отказалась”. 

Остатки пищи, как утверждает девушка, всегда выбрасываются, либо съедается персоналом. Автор также уверяет, что отели не отдают оставшуюся еду бедным, так как на это попросту нет времени.

Ранее стало известно, что летний отдых Россиян может подорожать минимум на 25%.

Анна АГАБАБОВА

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