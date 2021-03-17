Женщина рассказала, куда деваются несъеденные продукты

Работница сочинского отеля рассказала насколько свежие продукты подаются гостям, и что происходит с той едой, которая не была съедена.



Автор в “Яндекс. Дзен” уверенно заявляет, что свежая нарезка впоследствии используется для приготовления супов, начинки пирогов, салатов и закусок, которые появляются на фуршетных столах на следующий день. А вот сливочное масло перетапливают, чтобы затем его можно было повторно использовать. К сожалению, это не совсем полезно и негативно сказывается на качестве блюд.

В свежести овощей фруктов и зелени сомневаться не нужно – их меняют каждый день. Поэтому автор публикации призывает смело их есть, а любителей пирогов с начинкой работница, вероятно, расстроила, поскольку порекомендовала воздержаться от употребления этого блюда.

“От пирогов с начинкой я бы отказалась”.



Остатки пищи, как утверждает девушка, всегда выбрасываются, либо съедается персоналом. Автор также уверяет, что отели не отдают оставшуюся еду бедным, так как на это попросту нет времени.

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