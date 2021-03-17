Рустам Гильфанов: Венчурный путь не для всех, но он того стоит

Рустам Гильфанов: Венчурный путь не для всех, но он того стоит
Фото: Пресс-служба
Международный инвестор дал совет учредителям стартапов

Изобретения и инновации движут мировой экономикой. Интернет заполнен безупречными историями успеха предпринимателей Кремниевой долины. Правда не все замечают, что рядом с ними стоят венчурные инвесторы, которые когда-то поверили в идею. Вместе с IT-бизнесменом и международным инвестором Рустамом Гильфановым разбираемся в том, как устроены венчурные инвестиции, и в каких случаях стартапам нужно искать в них поддержку.

Венчурный капитал: что это такое

Венчурный капитал – это инструмент финансирования для компаний и инвестиционный инструмент для институциональных инвесторов и состоятельных людей. Другими словами, это способ для компаний получить деньги в краткосрочной перспективе, а для инвесторов – увеличить свой доход в долгосрочной перспективе. Фирмы венчурного капитала привлекают капитал от инвесторов для создания венчурных фондов, которые используются для покупки акций компаний на ранней или поздней стадии, в зависимости от специализации.

Венчурный капитал отличается высоким риском, но также и высокой прибылью. С одной стороны, венчурные капиталисты должны инвестировать в новые технологии и продукты, которые имеют огромный потенциал для масштабирования, но пока не приносят прибыли, а более двух третей стартапов, поддерживаемых венчурным капиталом, терпят неудачу. Но в то же время венчурные инвестиции могут оказаться чрезвычайно прибыльными, в зависимости от того, насколько успешным является запуск портфеля.

Стартапы привлекают венчурный капитал, чтобы использовать опыт, сети и ресурсы венчурных капиталистов. Менторство, которое могут принести венчурные капиталисты, особенно ценно для начинающих учредителей. Компании венчурного капитала лучше приспособлены к оценке стартапов на ранних стадиях, используя показатели, выходящие за рамки финансовой отчетности, такие как продукт, оценка размера рынка и команда основателей стартапа.

Венчурные деньги играют важную роль на следующем этапе жизненного цикла инноваций — периоде в жизни компании, когда она начинает коммерциализировать свои инновации. Около 80% денег, инвестируемых венчурными капиталистами, идет на создание инфраструктуры, необходимой для роста бизнеса – на вложения в расходы (производство, маркетинг и продажи) и на баланс (обеспечение основных средств и оборотного капитала).

Как получить венчурное финансирование

Венчурные инвесторы вкладываются в проекты с высокой маржинальностью и бизнес с масштабируемой бизнес-моделью. Венчурному инвестору интересны проекты, связанные с инновационными сферами, такими как информационные и облачные технологии, биофарма и возобновляемая энергетика.

Шансы на финансирование могут повыситься, если вы пройдете стадию стартапа и сможете продемонстрировать жизнеспособный продукт или услугу. Венчурные капиталисты делают ставку на стартапы, готовые дать толчок фундаментальным изменениям в поведении потребителей или бизнеса.

Многие из самых известных мировых компаний начали свою жизнь с венчурного финансирования. В Великобритании это, например, Skyscanner и Moshi Monsters, а также известные во всем мире Google, Facebook и Skype.

По мнению Гильфанова, важно, чтобы стартапы понимали, как работают фирмы венчурного капитала. Не стоит забывать, что инвесторы поддерживают стартапы с одной главной целью: получить прибыль от своих инвестиций. В основном они заинтересованы в деньгах.

Рустам Гильфанов – сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, международный инвестор. В 2006 году Гильфанов Рустам вместе с партнерами открывает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. Сегодня эта компания – крупнейший разработчик программного обеспечения для игровой индустрии, маркетинга и финансов.

Николай ВИКТОРОВ

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