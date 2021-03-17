У арестованного экс-министра Абызова нашлись виллы в Италии

Стоимость имущества составляет около 2 млрд рублей

Следственный комитет России (СКР) направил в Италию запрос о наложении ареста на недвижимость бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в среду, 17 марта. Речь, в частности, о двух виллах в Тоскане стоимостью 2 млрд рублей.

Обнаружить имущество экс-министра, обвиняемого в РФ в крупных финансовых махинациях, российским следователям помогли итальянские коллеги. Оказалось, что Абызов является владельцем зарегистрированной на Кипре компании "Andulil Enterprises Limited", которой принадлежат другая компания, зарегистрированная уже в Италии. И на это юрлицо оформлен большой список недвижимости.

"Вилла Иль Тезоро. Это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья",

– рассказала Петренко. Еще одна итальянская вилла оформлена на сына Абызова, добавили в СКР.

Суд в России постановил наложить арест на указанное имущество, чтобы потом оно могло пойти на возмещение ущерба потерпевшей стороне. СКР направил соответствующий запрос в Италию.

Абызов был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, в 2011 – 2014 гг. чиновник вел незаконную предпринимательскую деятельность и выводил деньги за рубеж. Виновным себя бывший министр не признает.

Ранее у экс-министра нашли элитную недвижимость в Москве.