У арестованного экс-министра Абызова нашлись виллы в Италии

У арестованного экс-министра Абызова нашлись виллы в Италии
Михаил Абызов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стоимость имущества составляет около 2 млрд рублей

Следственный комитет России (СКР) направил в Италию запрос о наложении ареста на недвижимость бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в среду, 17 марта. Речь, в частности, о двух виллах в Тоскане стоимостью 2 млрд рублей.

Обнаружить имущество экс-министра, обвиняемого в РФ в крупных финансовых махинациях, российским следователям помогли итальянские коллеги. Оказалось, что Абызов является владельцем зарегистрированной на Кипре компании "Andulil Enterprises Limited", которой принадлежат другая компания, зарегистрированная уже в Италии. И на это юрлицо оформлен большой список недвижимости.

"Вилла Иль Тезоро. Это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья",

рассказала Петренко. Еще одна итальянская вилла оформлена на сына Абызова, добавили в СКР.

Суд в России постановил наложить арест на указанное имущество, чтобы потом оно могло пойти на возмещение ущерба потерпевшей стороне. СКР направил соответствующий запрос в Италию.

Абызов был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, в 2011 – 2014 гг. чиновник вел незаконную предпринимательскую деятельность и выводил деньги за рубеж. Виновным себя бывший министр не признает. 

Ранее у экс-министра нашли элитную недвижимость в Москве.

Николай ВИКТОРОВ

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