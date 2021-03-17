Авиасообщение между двумя странами остается закрытым

Москва не стала принимать самолет авикомпании Израиля Arkia, который намеревался выполнить коммерческий чартерный рейс из Тель-Авива в столицу России, несмотря на то, что властями был установлен запрет, связанный с пандемией коронавируса.

Израильская сторона отправила заявку в Россию, запросив разрешение на выполнение разворотного рейса Тель-Авив-Москва-Тель-Авив. Однако посадка на самолет и регистрация на обратный рейс в российской столице была объявлена еще до получения ответа Москвы, сообщает "Интерфакс".

В итоге российские авиавласти потребовали перенести рейс до тех пор, пока не будут урегулированы все возникшие вопросы. Собеседник агенства также напомнил, что на данный момент регулярное и прямое авиасообщение между Россией и Израилем по-прежнему не восстановлено из-за пандемии.

Из всех категорий разрешены лишь некоммерческие "вывозные" грузопассажирские рейсы.

В итоге Россия предоставила авиакомпании Arkia разрешение, но рейс будет выполнен с примерно восьмичасовой задержкой.

Ранее стало известно, что международное авиасообщение вернется на прежний уровень только к 2024 году. Однако внутренние авиарейсы планируется полностью восстановить уже к началу следующего года.