Москва отказалась пускать самолет израильской авиакомпании

Москва отказалась пускать самолет израильской авиакомпании
Фото: Markus Mainka/picture alliance/www.globallookpress.com
Авиасообщение между двумя странами остается закрытым

Москва не стала принимать самолет авикомпании Израиля Arkia, который намеревался выполнить коммерческий чартерный рейс из Тель-Авива в столицу России, несмотря на то, что властями был установлен запрет, связанный с пандемией коронавируса. 

Израильская сторона отправила заявку в Россию, запросив разрешение на выполнение разворотного рейса Тель-Авив-Москва-Тель-Авив. Однако посадка на самолет и регистрация на обратный рейс в российской столице была объявлена еще до получения ответа Москвы, сообщает "Интерфакс". 

В итоге российские авиавласти потребовали перенести рейс до тех пор, пока не будут урегулированы все возникшие вопросы. Собеседник агенства также напомнил, что на данный момент регулярное и прямое авиасообщение между Россией и Израилем по-прежнему не восстановлено из-за пандемии. 

Из всех категорий разрешены лишь некоммерческие "вывозные" грузопассажирские рейсы. 

В итоге Россия предоставила авиакомпании Arkia разрешение, но рейс будет выполнен с примерно восьмичасовой задержкой. 

Ранее стало известно, что международное авиасообщение вернется на прежний уровень только к 2024 году. Однако внутренние авиарейсы планируется полностью восстановить уже к началу следующего года. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Добрый Каа
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И жидиф-авиа, полетел в саложорию.
Гость168886
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Куда уж нам до вас фашистов укропи*даров как 168900, ярый представитель укроган*донов.
Гость168900
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Гость168886
Зря, не надо было их пускать, наглеют жиды, наш бы к ним точно не пустили в подобном случае.
Да, антисемитов в пашке мерено-ремеряно. Еще не перевелись, <цензура>.
Гость168886
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Зря, не надо было их пускать, наглеют жиды, наш бы к ним точно не пустили в подобном случае.
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