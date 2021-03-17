В Москве пройдет акция "Ночь театров"

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Жители Москвы смогут поучаствовать в акции "Ночь театров", которая проходит в столице традиционно с 27 по 28 марта. Предварительная регистрация для жителей столицы откроется уже 20 марта.
По расчету организаторов ежегодной городской акции, в офлайн-формате предстоящего мероприятия примут участие порядка 20 тысяч человек. Посещение театров и остальных площадок акции возможно при соблюдении предписаний Роспотребнадзора.
В силе остаются требования об использовании средств индивидуальной защиты, включая маски и перчатки, а также соблюдении социальной дистанции. Максимальная заполняемость театра составляет 50% мест.
"Ночь театров" станет в столице первым массовым культурным мероприятием после городского локдауна, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. Организаторы намерены взять "пробу пера" – жители Москвы могут вновь поучаствовать в культурных акциях после отмены ограничительных мер.
Власти рассчитывают, что при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации культурные мероприятия станут проводить чаще.
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