В Москве пройдет акция "Ночь театров"

Традиционное ежегодное мероприятие пройдет в столице с 27 по 28 марта

Жители Москвы смогут поучаствовать в акции "Ночь театров", которая проходит в столице традиционно с 27 по 28 марта. Предварительная регистрация для жителей столицы откроется уже 20 марта.



По расчету организаторов ежегодной городской акции, в офлайн-формате предстоящего мероприятия примут участие порядка 20 тысяч человек. Посещение театров и остальных площадок акции возможно при соблюдении предписаний Роспотребнадзора.

В силе остаются требования об использовании средств индивидуальной защиты, включая маски и перчатки, а также соблюдении социальной дистанции. Максимальная заполняемость театра составляет 50% мест.