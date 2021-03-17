Пригодится в быту: что делать с кофейной гущей

Пригодится в быту: что делать с кофейной гущей
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лайфхаки для хозяек с остатками напитка облегчат жизнь

Кофе является одним из самых популярных напитков. После его употребления на дне стакана часто остается темно-коричневая гуща. Многие сразу же избавляются от отходов, однако этого делать не стоит. Кофейный жмых может принести пользу в хозяйстве.

Расскажем, как можно использовать кофейную гущу в саду и дома.

1. Подкормка растений

Кофейные остатки являются своеобразным натуральным удобрением. Так, если почва у вас в огороде глинистая, добавьте в нее гущу. В результате земля станет более рыхлой и плодородной. Также жмых хорошо отпугивает насекомых и некоторых вредителей благодаря своему резкому запаху.

Каким растениям подойдет данная подкормка? Огурцам, картофелю, перцу, розам, фикусам.

2. Натуральный ароматизатор

Если вы с недоверием относитесь к магазинным ароматизаторам, то сделайте средство своими руками. Для этого понадобится несколько кофейных зерен. Расколите их, после чего заверните в марлю или другую ткань. Натуральный ароматизатор готов! Он будет устранять неприятные запахи в квартире или любом другом помещении.

3. Средство для мытья посуды

Жмых – отличное средство для избавления от засохших остатков пищи на посуде. Также кофе поможет избавиться от чайного налета на кружках.

4. Препарат против муравьев

Иногда в доме появляются нежеланные гости – муравьи. Прогнать их поможет кофейная гуща. Для этого насыпьте средство в тех местах, где были замечены насекомые. Спустя некоторое время от них не останется и следа.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как с помощью кофейной гущи и прочих продуктов избавить пластиковый контейнер от неприятного запаха.

Анастасия ГОРЮНОВА

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