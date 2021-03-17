В Крыму провели первое заседание регионального штаба по наблюдению за выборами

Мероприятие прошло в день годовщины воссоединения полуострова с Россией

Общественный штаб Крыма провел в республике первое заседание по наблюдению за предстоящими выборами. Мероприятие прошло в дни семилетия со дня воссоединения полуострова с Россией.

Во время открытия глава штаба, руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук поздравил всех присутствующих, выразив надежду на то, что миссия ОП увенчается успехом при поддержке общественных наблюдателей.

Общественник также отметил, что состав Государственной думы определят сами россияне. В задачу наблюдателей же войдет фиксация нарушений и защита прав людей.

Замглавы Госсовета Крыма Ефим Фикс отметил, что 17 марта 2014 года по результатам референдума Крыма Государственный совет республики издал постановление о независимости Крыма, а также обратился к Российской Федерации с просьбой о принятии в ее состав. Фикс добавил, что в контроле за проведением волеизъявления принимали участие наблюдатели из разных государств, которые высоко оценили уровень процедуры.

По словам члена ОП Алены Булгаковой, практика общественного наблюдения в России, созданная при усилиях Ассоциации НОМ, ОП РФ и ее региональных отделений с некоммерческими организациями, не имеет мировых аналогов. Соответствующая инициатива поступила от самих россиян – пока что ни одна страна не приблизилась к аналогичному уровню информирования населения о выборах.

До 22 марта общественные штабы по наблюдению за процедурой предстоящего волеизъявления будут работать во всех регионах РФ. В их задачу входит обеспечение прозрачности и легитимности выборов.



