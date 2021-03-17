Мать Собчак прояснила скандал с ПФР

Мать Собчак прояснила скандал с ПФР
Людмила Нарусова. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дело не дошло до суда

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова прокомментировала слухи о том, что Пенсионный фонд России якобы передумал требовать у нее долг в размере 730 тысяч рублей. Член Совета Федерации опровергла данную информацию и расставила все точки над i.

Напомним, с 2012 по 2016 годы Нарусова получала надбавку к пенсии как бывший сенатор. Однако в 2016 году госдеятель вернулась в строй, но не сообщила об этом представителям ПФР. Два года пенсионщики продолжали переплачивать Людмиле Борисовне и лишь в 2018 году узнали правду. Фонд решил через суд вернуть потерянные деньги.

Позже появилась информация, будто мать Собчак воспользовалась своим положением и открестилась от долга. Но, по словам самой Нарусовой, это абсолютная ложь. Она заявила, что не договаривалась с ПФР и в итоге полностью вернула необходимую сумму. Таким образом, члену Совета Федерации удалось избежать суда, передает портал "Ридус".

"Мы не договаривались, а я заплатила все, поэтому, естественно, нет смысла все остальное делать", – сообщила Людмила Борисовна.

Ранее известный телеведущий Владимир Соловьев призвал Нарусову разобраться со своей скандальной дочерью. Речь шла о внешнем виде участников одиночных пикетов у здания СовФеда. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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