Журналист предложил такую тенденцию выправлять в начальной школе

Известный телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что почти у каждого человека в мире можно выявить "фашиствующие тенденции". Для их искоренения нужна правильная система образования с самых юных лет. Об этом журналист рассуждал на своем портале "Познер Online".

По его словам, в каждом представителе человеческой цивилизации много чего намешано, о чем лучше всех написал русский писатель Федор Достоевский.

"И фашиствующие тенденции проявляются почти у каждого человека по разным поводам", – заметил Познер.

По итогам Второй мировой войны, считает журналист, удалось одолеть фашистскую Германию, но "только идиот может сказать, что победили идеологию". С точки зрения Познера, подобные тенденции являются "просто частью того, кто мы есть".

Он задался вопросом, можно ли это "вытравить" из человека. Телеведущий полагает, что справиться с преодолением таких черт можно с помощью хорошего образования. Причем начинать надо со школьной скамьи, поскольку именно в первых классах "формируется человек в значительной степени".

В этой связи Познеру больше всего нравятся учебные заведения в Швеции и Финляндии.

Телеведущий "Первого канала" уже не в первый раз касается темы фашизма. Так, в ноябре 2020 г. он заявил о наличии у Советского Союза фашиствующих черт, однако через них страна уже прошла. Тогда Познер добавил, что есть все опасения появления такой тенденции в США. Но если подобное там случится, то это уже будет "гитлеровский фашизм", а нечто иное.

Ранее сегодня стало известно, что три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения подожгли на бульваре Победы памятник воину-освободителю в городе Заинск (Татарстан). Все причастные к ЧП установлены, передает РИА "Новости". А в центре Оренбурга трое мальчиков молотком разбили постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину. Этих юных вандалов еще ищут. Причем это памятник в этом году подвергается нападению во второй раз, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга соцсети "ВКонтакте".

