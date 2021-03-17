В Подземном музее парка Зарядье открылась экспозиция "Крым. История"

В Подземном музее парка Зарядье открылась экспозиция "Крым. История"
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выставку могут посетить все желающие

Сегодня, 17 марта, в Подземном музее парка Зарядье состоялось торжественное открытие выставки "Крым. История". В числе первых с экспозицией ознакомилась министр культуры России Ольга Любимова.

Также посмотреть на выставочный проект пришли директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры Александр Воронко, гендиректор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский и директор парка Зарядье Иван Демидов.

Экспозиция посвящена развитию полуострова в период с конца 18-го до середины 20-го века. Посетители могут увидеть уникальные фотографии, сделанные в середине 19-го века. На исторических снимках изображены виды городов, прибрежных поселений, морских и горных пейзажей, а также жители Крыма.

Любимова акцентировала внимание на том, что выставку могут посетить люди любого возраста. Отмечается, что экспозиция включает в себя более ста цифровых изображений. Среди них – старинные карты, гравюры, планы, снимки известных советских и российских авторов.

"Проект – не просто документальный показ материалов. Это художественный проект для зрителей, эти материалы подобраны так, чтобы зритель оказался погруженным в атмосферу", – отметил Коловский.

Один из разделов выставки посвящен крымской резиденции Николая II. На старых кадрах запечатлены Ливадийский дворец, Ливадийский парк и прочие объекты императорского дома.

Еще один раздел отведен под фотографии, связанные с Черноморским флотом. Посетители могут увидеть дореволюционные и советские снимки кораблей, личного состава, а также походов и учений.

Значительная часть экспозиции посвящена периоду Великой Отечественной войны. Здесь представлены фотографии боев за освобождение Крыма и кадры с Ялтинской конференции.

Также гости выставочного проекта смогут поностальгировать, глядя на снимки пионеров "Артека" и других здравниц. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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