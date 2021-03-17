Российские ЗРК Тор-М1 оказались непричастны к трагедии под Тегераном

Власти Ирана обнародовали окончательный отчет по расследованию катастрофы украинского пассажирского "Боинга" в Тегеране в январе 2020 года. Об этом сообщает иранская Организация гражданской авиации. Документ на 140 страниц представлен на двух языках – фарси и английском.

Согласно отчету вина за сбитие лайнера лежит на операторе ПВО, который неверно идентифицировал его как вражескую цель "в пригороде Тегерана, после чего по нему были выпущены две ракеты". Непосредственной причиной гибели самолета называется взрыв ракеты, передает "Лента.ру".

Отмечается, что инцидент произошел из-за релокации системы противовоздушной обороны, после которой не были учтены изменения в координатах потенциальных целей. Поэтому оператор считал, что пассажирский борт летел по другой траектории.

Также расследование установило, что военный выпустил ракеты, не заручившись утвердительным ответ на удар от вышестоящего начальства. При этом имя оператора так и не раскрывается.

Напомним, самолет рейса PS752 Тегеран – Киев Международных авиалиний Украины (МАУ) разбился почти сразу после вылета из аэропорта иранской столицы 8 января 2020 года. В катастрофе погибли 176 человек – граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Три дня спустя после трагедии президент Исламской Республики Хасан Рухани признал, что лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В медиа какое-то время в катастрофе обвиняли российскую систему Тор-М1, которая состоит на вооружении ПВО Ирана. В нынешнем докладе утверждается, что ЗРК к трагедии не причастна – комплекс был исправен.

