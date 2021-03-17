Температура воздуха опять упадет до минусовых значений

Несмотря на небольшое потепление, в Москву весна еще не пришла. В ближайшие жителям столицы придется вновь доставать теплые вещи. Очередное похолодание начнется с 19 марта.

Как рассказал РИА "Новости" представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, столбики термометра будут снижаться постепенно. Самым холодным станет воскресенье – в ночь на 21 марта в столице будет до -10°C, в области – до -14°C.

Такая не весенняя погода будет в эти дни по всей Европейской части России. Эксперт отметил, что подобные скачки температур вполне нормальны, уточняет телеканал "МИР24". Весна никогда не приходит резко.