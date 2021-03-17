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Несмотря на небольшое потепление, в Москву весна еще не пришла. В ближайшие жителям столицы придется вновь доставать теплые вещи. Очередное похолодание начнется с 19 марта.
Как рассказал РИА "Новости" представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, столбики термометра будут снижаться постепенно. Самым холодным станет воскресенье – в ночь на 21 марта в столице будет до -10°C, в области – до -14°C.
Такая не весенняя погода будет в эти дни по всей Европейской части России. Эксперт отметил, что подобные скачки температур вполне нормальны, уточняет телеканал "МИР24". Весна никогда не приходит резко.
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