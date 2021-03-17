Документ будет на русском и английском языках

Многих россиян волнует, смогут ли они свободно посещать другие страны в ближайшее время. В МИД РФ пролили свет на этот вопрос. Оказывается, сейчас в России ведется работа над проектом сертификата вакцинации для тех людей, кто защитил себя от коронавируса результатами трудов ученых РФ.

После того, как проект будет готов, Москва начнет переговоры с другими странами о том, чтобы россияне с сертификатом свободно посещали эти государства.

На соответствующей площадке ВОЗ разрабатывают технические характеристики международного цифрового документа. В обсуждении принимают участие и российские эксперты, передает РИА "Новости".

В Евросоюзе тоже готовят сертификат. Его смогут получить и те, кто сделал прививку "Спутником V". Этот ковид-паспорт даст возможность привитым от COVID-19 людям пересекать границы стран ЕС. Однако сначала Европейское агентство лекарственных средств должно одобрить российскую вакцину. Об этом сообщала газета El Pais.

При этом эксперты скептически относятся к тому, что ковид-паспорта смогут уменьшить количество заболевших. Такой точки зрения придерживается инфекционист Сергей Вознесенский. Он рассказал РИА "Новости", что люди могут столкнуться с обманом.