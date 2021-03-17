Жителей Одессы предупредили об угрозе страшного потопа

Жителей Одессы предупредили об угрозе страшного потопа
Фото: Alexander Nosovsky/Russian Look/www.globallookpress.com
От катастрофы город удерживает одна-единственная дамба, напомнила народная избранница

Прорыв дамбы в Хаджибейском лимане, расположенном в 7 километрах от Одессы, может либо полностью уничтожить город, либо оставить под водой его крупную часть. С таким заявлением выступила на брифинге в Верховной раде представитель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяна Плачкова.

Парламентарий напомнила, что одесская дамба является единственным объектом, который удерживает город от целого водоема объемом в 560 млн. кубических метров.

"Каждый понимает, какое значение имеет эта дамба", – сообщила Плачкова.

Как отметила парламентарий, ремонтом важнейшего объекта никто не занимается уже целое двадцатилетие. По каким причинам дамба еще не разрушена – неизвестно. Как считает депутат "Оппозиционной платформы", прорыв повлечет целую техногенную катастрофу – в таком случае хлынувшая вода затопит центр Суворовского района Одессы.

Парламентарий также заявила, что городские власти понятия не имеют о том, кто является владельцем дамбы. Укравтодор же отнекивается, заявляя, что не имеет к объекту никакого отношения, поэтому и не спешит его ремонтировать, передает РИА "Новости".

Ранее СМИ рассказывали о потопе, который произошел в Киеве в 1961 году. В утренний час пик, при полностью забитом пассажирами общественном транспорте, на город обрушилась лавина страшнейшего грязевого потока. Многие жители города не смогли выбраться наружу. Под водой оказались погребены трамвайное депо, спортивный стадион и первые этажи детского сада. 14-метровая лавина залила практически всю Куреневку. По официальным данным, в результате потопа погибли 145 человек, о чем писал "Спутник".


Егор МАЛКОВ

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