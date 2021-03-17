От катастрофы город удерживает одна-единственная дамба, напомнила народная избранница

Прорыв дамбы в Хаджибейском лимане, расположенном в 7 километрах от Одессы, может либо полностью уничтожить город, либо оставить под водой его крупную часть. С таким заявлением выступила на брифинге в Верховной раде представитель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяна Плачкова.

Парламентарий напомнила, что одесская дамба является единственным объектом, который удерживает город от целого водоема объемом в 560 млн. кубических метров.

"Каждый понимает, какое значение имеет эта дамба", – сообщила Плачкова.

Как отметила парламентарий, ремонтом важнейшего объекта никто не занимается уже целое двадцатилетие. По каким причинам дамба еще не разрушена – неизвестно. Как считает депутат "Оппозиционной платформы", прорыв повлечет целую техногенную катастрофу – в таком случае хлынувшая вода затопит центр Суворовского района Одессы.

Парламентарий также заявила, что городские власти понятия не имеют о том, кто является владельцем дамбы. Укравтодор же отнекивается, заявляя, что не имеет к объекту никакого отношения, поэтому и не спешит его ремонтировать, передает РИА "Новости".

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