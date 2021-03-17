Водителям стоит избегать пробок

В последнее время в России сложилась непростая ситуация с бензином – стоимость топлива увеличивается. Эксперты "СберАвто" дали несколько полезных лайфхаков, как можно сэкономить. Так, специалисты советуют заранее продумывать маршрут и время поездки.

Оказывается, лучше объехать пробку, чем стоять в ней, – расход бензина в таком случае будет меньше.

При этом стоит следить особо тщательно за скоростью. В городе не превышать скорость в 60 км/ч, на трассах – в 90 км/ч, передает радио "Комсомольская правда".

Также, чем больше вещей и пассажиров, тем больше расход топлива. Кондиционер тоже влияет на то, сколько используется бензина. Немаловажным будет следить за состоянием авто – проблемы с оборудованием заставляют больше платить за топлив, уточняет "Свободная Пресса".