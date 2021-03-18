Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
В Танзании умер президент, который отрицал существование пандемии коронавируса. Джона Магуфули не стало спустя пять месяцев после переизбрания на высший пост.
Глава одного из государств в Восточной Африке скончался, по словам вице-президента Самиа Сулуху Хасана, "от сердечной болезни", цитирует его Bloomberg. Ему был 61 год. В стране объявлен траур, который продлится две недели.
Лидер нации с 14 марта находился в больнице. У руководителя Республики остановилось сердце, и врачи поставили ему кардиостимулятор.
До этого глава оппозиции страны Тунди Лису сообщал BBC, что Джон Магуфули заразился коронавирусом. Однако премьер Танзании, посол страны в Намибии и министр по юридическим вопросам эту информацию опровергали.
Президента не видели с 24 февраля. Ранее он отрицал, что в Танзании есть COVID-19, и утверждал, что бог защищает страну от инфекции, напоминает телеканал "360".
Проблему предлагается решить путем перераспределения бюджетных расходов
Цены на топливо в России уверенно идут вверх