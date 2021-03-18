Злоумышленники обещали переслать выигрыш на банковскую карту

Мошенники не унимаются. За два предыдущих дня стало известно об их новых хитростях. Сегодня поступила информация еще об одной. Теперь россияне становятся жертвами мошенничества под видом лотереи.

Гражданам рассылают письма на электронные адреса от имени якобы организаций по распространению лотерей и предлагают бесплатные билеты. При этом заверяют, что выигрыш придет на банковскую карту.

Ее данные следует прописать на указанном сайте. Естественно, он мошеннический, сообщил гражданин, которому поступали такие послания.

Их отправителем была некая компания "ОАО Гослото", о которой в Сети нет никаких данных. Между тем в тексте писем она называется "Русское лото" и сказано, что она проводит акцию в честь своего юбилея, причем выигрыши обещаны солидные – от десятков до миллионов рублей. Только вот прописанные там адреса, куда нужно перейти и внести данные, показывают, что это проделки аферистов.

В интернете на сегодняшний день орудуют несколько тысяч мошеннических сайтов, умело маскирующихся под гослотереи. Прежде чем поддаться на их предложения, нужно проверить, откуда поступили сообщения о выигрышах, и не реагировать на обращения с сомнительных адресов, посоветовал представитель крупнейшего распространителя лотерей "Столото" .

Человеку, все-таки поддавшемуся на заманчивые посулы, надо придерживаться определенных правил. Просканировать антивирусом компьютер, на который скачалась вредоносная программа, чтобы избавиться от угроз. Если же он перешел на сомнительный портал, необходимо выйти оттуда, ни в коем случае не вводя никаких личных данных, порекомендовал в беседе с корреспондентом РИА "Новости" эксперт Егор Кривошея.

Накануне сообщалось о новой уловке телефонных мошенников. Злоумышленники звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками служб безопасности этих учреждений.

Ранее был раскрыт другой способ обмана – с помощью так называемых "госбонусов". Несговорчивых граждан аферисты запугивают судами.