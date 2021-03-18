За Сотникова вступились в областной администрации

В скандал с орловским госслужащим вмешались местные власти. Слова Александра Сотникова, который заявил, что у него вызывает недоумение отказ жителей работать за зарплату в 15-18 тысяч рублей, назвали "вырванными из контекста".



Высказывание руководителя управления труда и занятости Орловской области вызвало широкий резонанс. Как передавали "Орловские новости", Сотников заявил, что не считает зарплату в 15-18 тысяч рублей слишком низкой. Почему народ массово отказывается от таких привлекательных вакансий, для чиновника осталось загадкой. Слова госслужащего мигом разлетелись по новостным изданиям.

В официальном комментарии местная администрация дала разъяснения. Там отметили, что Сотников говорил о ситуации, когда в рамках борьбы против безработицы федеральные власти подняли пособие для безработных до 12 тысяч рублей. Плюсом шло по 3 тысячи рублей на каждого ребенка.

При этом в середине осени размер пособия вернули к ранее существовавшему порядку начисления. В то же время получавшие ранее 12 тысяч рублей люди в массовом порядке начали отказываться от трудоустройства с заработком в 1,3-1,7 раз выше – то есть с ежемесячной зарплатой в 15-20 тысяч рублей.

Сложившаяся ситуация и удивила Сотникова. При этом реакция россиян на вакансии работодателей с такой оплатой говорит об остром дисбалансе между предложением и спросом на рынке труда, отметили в администрации.