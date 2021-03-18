Удивившегося отказом россиян работать за 15 тысяч рублей чиновника оправдали

Удивившегося отказом россиян работать за 15 тысяч рублей чиновника оправдали
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
За Сотникова вступились в областной администрации

В скандал с орловским госслужащим вмешались местные власти. Слова Александра Сотникова, который заявил, что у него вызывает недоумение отказ жителей работать за зарплату в 15-18 тысяч рублей, назвали "вырванными из контекста". 

Высказывание руководителя управления труда и занятости Орловской области вызвало широкий резонанс. Как передавали "Орловские новости", Сотников заявил, что не считает зарплату в 15-18 тысяч рублей слишком низкой. Почему народ массово отказывается от таких привлекательных вакансий, для чиновника осталось загадкой. Слова госслужащего мигом разлетелись по новостным изданиям.

В официальном комментарии местная администрация дала разъяснения. Там отметили, что Сотников говорил о ситуации, когда в рамках борьбы против безработицы федеральные власти подняли пособие для безработных до 12 тысяч рублей. Плюсом шло по 3 тысячи рублей на каждого ребенка.

При этом в середине осени размер пособия вернули к ранее существовавшему порядку начисления. В то же время получавшие ранее 12 тысяч рублей люди в массовом порядке начали отказываться от трудоустройства с заработком в 1,3-1,7 раз выше – то есть с ежемесячной зарплатой в 15-20 тысяч рублей.

Сложившаяся ситуация и удивила Сотникова. При этом реакция россиян на вакансии работодателей с такой оплатой говорит об остром дисбалансе между предложением и спросом на рынке труда, отметили в администрации.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Украину ждет одна зависть: Крым отказался просить у Киева воду

Россия сама решит главную проблему полуострова

Бензин станет товаром для богатых

Цены на топливо в России уверенно идут вверх

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей