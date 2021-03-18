Много средств и времени не понадобится

Не секрет, что вытяжка, расположеная над кухонной плитой, засоряется не меньше, а то и больше всего остального. На ней оседает не только пыль, но и жир, грязь. От них по дому разносятся неприятные запахи. Поэтому необходимо чистить ее, причем ежемесячно.

Тратить много средств и времени совсем не обязательно. Можно справиться за считанные минуты и покупать ничего не потребуется. То, что нужно, есть под рукой у любой хозяйки.

Как быстро очистить решетку вытяжки

Вначале следует налить металлическое ведро воды столько, чтобы можно было погрузить в нее испачканную решетку как минимум до половины. Поставить ведро на зажженную конфорку, и доведя воду до кипения, всыпать в нее полпачки (7 ст. л. с горкой) соды, тщательно размешать.

Сняв ведро с плиты, нужно погрузить решетку в содовый раствор минут на 20 одной стороной. Затем вынуть ее, после чего, положив в ванну и направив на посветлевшую половину струи воды из душа, щеткой смыть налет.

Никаких дополнительных средств не нужно. То же самое надо проделать и с другой стороной решетки. И, окончив работу, остается только полюбоваться сиянием чистоты на ней и вставить ее на место.

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Также стала известна одна из советских хитростей. Применив ее, можно легко очистить засоривший отложениями жира слив в кухонной мойке.