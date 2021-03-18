Новое постановление не повлияет на зимне-весенний сезон рыбной ловли

Сообщения СМИ о вероятном дефиците и росте цен на дешевые виды рыбы опровергло Росрыболовство. По мнению ведомства, добыча сардины иваси не сократится.

Как пишет телеканал "360", рост расходов на растаможку купленных за рубежом судов никак не отразится на организации зимне-весеннего сезона обильной ловли рыбы, так как если один из добытчиков откажется это делать, его место будет занято другим. Кроме того, рыбопромышленники с незаходными судами заранее были осведомлены о близящемся постановлении, поэтому у них было достаточно времени, чтобы успеть подготовиться.

Ранее РБК со ссылкой на представителей отрасли сообщил, что крупные рыбодобыдчики возможно откажутся от вылова дешевой сардины иваси из-за нерентабельности рынка.