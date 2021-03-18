Стало известно, каким образом президентство отразилось на доходах Дональда Трампа, который занимал пост лидера США до середины января этого года.

Судя по индексу миллиардеров агентства финансовой информации Bloomberg, доходы бывшего президента Соединенных Штатов уменьшились на 700 млн долларов по сравнению с началом его правления. Теперь они составляют 2,3 млрд. Индекс рассчитывается на основе цены акций компаний, в которых его участники владеют долями.

Пандемия COVID-19, которая, как обещал Дональд Трамп, исчезнет, обрушивается на его компанию и ощутимо негативно влияет на бизнес. Офисные башни, в которых бывший президент числится владельцем или совладельцем, сильно упали в цене, поскольку из-за угрозы распространения вируса многие граждане стали работать дистанционно. Доход от курортов и отелей, находившихся в его собственности, также стал намного меньше, чем раньше.

Последствия нападения на Капитолий испортили его отношения с брокерами и кредиторами. Около 590 миллионов долларов кредитов должны быть погашены в течение следующих 4 лет, более половины из которых лично гарантированы Трампом. Однако количество его обанкротившихся предприятий только растет.

Ранее сообщалось, что американская разведка обвинила Россию в попытках помочь Дональду Трампу в переизбрании на второй срок и дискредитировать его оппонента Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.