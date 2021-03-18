У такого способа есть несколько важных преимуществ

Пикировку (пересадку молодых кустиков из общей тары в отдельную) проводят, чтобы места для роста и питания каждого из них стало больше. Это способствует укреплению сеянцев. Но особой необходимости делать это нет, поскольку вполне можно упростить процесс выращивания рассады.

Тем более, огородники нередко сетуют на то, что этот процесс отнимает силы и время. Ведь следует не только определенную фазу роста не пропустить, чтобы сеянцы не переросли и сильно не вытянулись, но и не повредить их слишком ранимые корни и тонкие стебли. К тому же еще вопрос, приживутся ли "малыши" на новом месте.

Есть способ избежать этого, имеющий несколько преимуществ. Используя его, можно обойтись без лишних трудовых затрат и не теряя драгоценных в посевной период минут. Корешки и стебельки растения не повредятся и лучше приживутся после высадки на грядку или в теплицу. Не прищепленный главный стержневой корень будет отлично развиваться. Поливать такие томаты придется намного реже. И подросшие в земле кусты легче перенесут неблагоприятные условия выращивания, так как на стадии рассады не повреждались.

Как вырастить рассаду томатов без пикировки

Делать это можно даже в конце мая.



Вначале семена на рассаду вымачивают в растворе марганцовки. Их нужно будет помещать по отдельности в торфяные горшочки или пластиковые стаканчики объемом не меньше 0,5 л, а лучше в 1 литр.

Контейнер дезинфицируют и на треть засыпают обеззараженным и простерилизованным грунтом. Затем проливают водой и опускают 1 – 3 семечка (вдруг какое не проклюнется). Если вылезли все, надо оставить самый крепкий росток, остальные аккуратно срезать ножницами.

Пока рассада будет расти, нужно время от времени подсыпать почву. Тогда сеянцы томатов быстро растут, выпускают дополнительные корни и почти не болеют.

Все остальное делается так же, как при выращивании рассады с пикировкой. Росточки следует досвечивать, вовремя поливать – как только грунт просох, – подкармливать и закалять.

Высаживать такую рассаду на грядку или в теплицу можно через 34-39 дней после появления первых всходов. Кустики уже будут в высоту достигать 25-30 см и выпустят не меньше 8-11 хорошо развитых листиков, а может, и два цветочка. Каждый надо опускать в лунку вместе с комом почвы, в которой он был.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что нельзя делать при посеве рассады томатов. Если не допустить распространенных ошибок, задержек с ростом и неприглядного вида растений можно избежать.

Также сообщалось, чем полить первые ростки рассады, чтобы сеянцы томатов, перцев и других огородных растений были крепкими и дали много овощей с грядок. Понадобится специальный раствор и клизма.