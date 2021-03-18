Иностранец не был готов к такому уровню сервиса

Популярный блогер из Америки Хантер Кэйвуд поделился своими впечатлениями от посещения российского медицинского учреждения. Мужчина уже несколько лет живет в России и любит сравнивать условия проживания в нашей стране с американскими. В этот раз его поразила бесплатная медицина.



Американец поделился личной историей. Несколько лет назад он повредил колено, когда играл в американский футбол. Травма была ощутимой, и он отправился в поликлинику. Привыкший к американскому принципу "платить нужно за все", Хантер взял с собой побольше денег. Сначала он и вовсе боялся, что ему откажут в приеме, так как он не является гражданином России.

Однако в нашей родной поликлинике американца приняли, осмотрели, рассказали, как лечиться, и отпустили домой. Когда Кэйвуд попытался расплатились за такой радушный прием, ему отказали. Неосведомленному американцу пояснили, что в госучреждениях деньги за услуги не берут.

"Я был просто в шоке!" – делится он своими впечатлениями на авторском ютуб-канале "Открыто о России".

Хантер рассказал, что в Америке за 15 минут времени у доктора нужно платить минимум 100 долларов. Так что наличие бесплатной медицины стало настоящим открытием для молодого человека.

В США дела обстоят совсем иначе, говорит Кэйвуд. Там медицинская система заточена на то, чтобы получить от пациента как можно больше денег. Многие американцы имеют медицинскую страховку, которая покрывает расходы. Однако зачастую при серьезных проблемах со здоровьем жителям США приходится раскошеливаться.