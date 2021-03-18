Онкоцентр имени Логинова переедет в современное здание в 2023 году

В Москве реализуется большая программа обновления медицинских учреждений

Суперсовременный лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А.С. Логинова примет первых пациентов в 2023 году. Сейчас на месте двух старых корпусов уже идет строительство нового восьмиэтажного здания площадью 70 тысяч квадратных метров. Здесь онкологические больные смогут получить самую высокотехнологичную помощь.

Современная медицина предъявляет повышенные требования к инфраструктуре. Просто отремонтировать старую больницу зачастую бывает недостаточно. Поэтому в Москве по возможности стараются возводить новые корпуса, пояснил мэр города Сергей Собянин, осматривая стройку.

"Что бы мы ни делали с этими старыми корпусами, они все равно остались бы старыми: ни новой логистики, ни технологий – там ничего сделать невозможно. Мы приняли решение проектировать новую клинику, самую современную, самую лучшую, какую только можно себе представить",

– подчеркнул Сергей Собянин. Конечно, придется подождать: окончание строительных работ запланировано на конец 2022 года. Но зато потом врачи и пациенты получат клинику нового поколения.

Больница им. Логинова является одним из шести основных онкологических стационаров столицы. Размещается она в зданиях, построенных в 1950-70 годах. В среднем за год здесь проходят обследование и лечение около 30 тысяч пациентов.

Новый лечебный комплекс, который соединят с существующими корпусами крытыми переходами, рассчитан на 570 коек, в том числе 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара.

Современное здание можно будет оборудовать новейшей медицинской техникой. В частности, планируется, что в основе лечения в новом корпусе будет использоваться современная система быстрого восстановления "Fast-Track". Она позволяет больным через два– три дня после малоинвазивной операции вернуться к обычной жизни.

Операционные здесь будут оснащены системой мониторинга микроклимата для контроля за бактериологической чистотой воздуха и телемедициной для врачебных консультаций и учебных трансляций. Более того, здесь будет возможно проводить лучевую терапию, которую не могли делать в прежних условиях.

Важно, что высокотехнологичная медицина становится все более доступна для москвичей, отметила председатель правления Общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что новая клиника будет работать по системе ОМС.

"Москва становится столицей здоровья. (...) Если случилась беда, каждый человек, у которого есть полис ОМС, может получить самую лучшую, самую эффективную помощь и сохранить здоровье", – указала Буцкая.

Ранее стало известно, что в Москве наладят выпуск десятков различных лекарств, входящих в перечень жизненно важных препаратов. Некоторые из них до сих пор в России не производились.