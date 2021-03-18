В Сеть утекла информация о новом гаджете компании

Apple работает над новой моделью iPhone. Концепт был обнаружен на нидерландском портале LetsGoDigital.

Согласно данным утечки, до появления нового смартфона может пройти больше года. По слухам, компания Apple заручилась поддержкой LG в создании гибкого дисплея для нового iPhone, который получит название Fold в переводе означает "складывать".

Видео концепта тут же опубликовали в "Ютуб": новый смартфон будет в форм-факторе раскладушки.

Новая модель будет иметь дизайн, аналогичный iPhone 12 Pro Max, с небольшим дисплеем, похожим на Samsung Galaxy Z Flip, но более крупный по размеру. Стоимость нового продукта от Apple оценивается в размере свыше 100 тыс. рублей.