Строительство "Северного потока-2" проверили военные НАТО

Строительство "Северного потока-2" проверили военные НАТО
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
К "Фортуне" приблизился корабль ВМС Дании с выключенными сигналами

Западный альянс с пристрастием наблюдает за строительством газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. Накануне к месту работы российского трубоукладчика приблизился корабль ВМС Дании.

Согласно информации онлайн-портала Marinetraffic, датский военный патрульный корабль "Диана" 18 марта покинул базу "Корсер" и направился к острову Борнхольм. Там с юго-западной стороны баржа "Фортуна" с разрешения Копенгагена ведет трубоукладочные работы. Еще три судна снабжения ей помогают.

На время работ другим судам запрещено подходить к месту стройки ближе, чем на 1,5 морских мили – такую охранную зону установило Датское морское ведомство. Однако патрульный корабль "Диана" выключил автоматическую идентификационную систему (АИС), которая позволяет отслеживать местонахождение корабля, на расстоянии 8 миль от зоны строительства "СП-2". Передавать сигнал "Диана" стала только через час – в это время она была в пяти милях от "Фортуны".

За этот "глухой" час военные моряки Дании вполне могли успеть приблизиться к месту стройки газопровода вплотную и получить интересующую их информацию, полагает издание EADaily.

Ранее над водами Балтийского моря по маршруту "Северного потока-2" не раз был замечен самолет-разведчик шведских ВВС, а также самолеты стран НАТО. Кроме того, пристальное внимание корабли альянса уделяли другому российскому трубоукладчику "Академик Черский".  Как ожидается, он присоединится к "Фортуне" уже в марте. 

Николай ВИКТОРОВ

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