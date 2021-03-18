С подобным многие столкнулись впервые

В Самарской и Ульяновской областях произошло необычное явление – улицы покрыл снег непривычного желтого цвета. Народ подобного не ожидал. Обеспокоившись, они направились за разъяснениями к специалистам.

Пока Минприроды Ульяновской области устанавливает причины, почему выпали такие нетипичные осадки, передает "73 онлайн". Пробы снега анализируют специалисты. Однако, вероятней всего, виной всему стали песчаные бури в Казахстане.

"Песок и пыль, поднимаемые сильным ветром, переносятся и оседают на территории Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областях, окрашивая осадки в цвет почвы и песка", – передает сообщениепресс-службы Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды "МИР24".

До этого одна из самых сильных песчаных бурь была зарегистрирована в Манголии – из-за нее шесть человек погибли, еще 80 пропали без вести.