Специалисты оценили последствия магнитной бури с 19 по 20 марта на здоровье

Специалисты оценили последствия магнитной бури с 19 по 20 марта на здоровье
Фото: m3./http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Явление обещает быть слабым

С сегодняшнего дня Россия оказалась во власти новой магнитной бури. Отмечается, что явление продлится не до 19 марта, что соответствовало ранее данным прогнозам, а до 20.

Причина трехдневных колебаний магнитного поля Земли кроется в высокоскоростном солнечном ветре, который движется из выступа южной полярной корональной дыры. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на Центр прогнозов Национального управления океанических и атмосферных исследований.

По словам специалистов, магнитная буря будет носить слабый характер. Кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский отметил, что явление не окажет сильного негативного воздействия на здоровье россиян.

Однако метеозависимые люди столкнутся с некоторыми неприятными ощущениями. Возможны головные боли, звон в ушах, а также вялое состояние.

"Но любая магнитная активность – это кратковременные явления", – заявил Кусонский.

Напомним, предыдущая магнитная буря нагрянула первого марта. Магнитосфера Земли оставалась напряженной в течение шести часов: с 06:00 до 12:00 по московскому времени. Тогда ученые сделали вывод, что колебания стали сильнейшими за последние два месяца.

Примечательно, что астрономы не ожидали магнитной бури, поскольку вероятность возникновения вспышек на Солнце составляла всего лишь 10%. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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