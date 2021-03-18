Власти обеспокоены ростом угольного экспорта на юг

ТЭК обратился за помощью к президенту России

Ответственный секретарь комиссии по ТЭК при президенте РФ Игорь Сечин обратился к главе РФ Владимиру Путину с письмом с просьбой обратить внимание на необходимость выполнить намеченный объем угольного экспорта в восточном направлении.

Так, в последнее время ряд топливно-энергетических компаний предпнинимают попытки развернуть поставки в южном направлении, которое считается менее перспективным. При этом по итогам совещания 2018 года комиссия по ТЭК приняла решение о пропуске минимум 195 млн тонн угля из РФ на восток. В связи с этим Сечин обратился к президенту с просьбой обратить внимание ряд ведомств и транспортных компаний на необходимость выполнить намеченный объем.

Ответственный секретарь ТЭК также отметил, что четкие планы по развитию Восточного полигона не демонстрируются. А в последнее время выявлены попытки развернуть потоки сырья через Тамань, где уголь пропускает терминал ОТЭКО, принадлежащий Мишелю Литваку. Компания планирует экспортировать уголь из Тамани в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Однако поставка через Тамань в полтора раза дороже тарифов в порту Ванино в Хабаровском крае. При этом уголь на юге может воспрепятствовать нормальному проезду цистерн с нефтью по железнодорожным путям и танкеров через море.

По словам Сечина, угольный рынок готов к заключению долгосрочных контрактов на восточном направлении по режиму "вези или плати", пишут "Дни.ру".