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21 марта наступит день весеннего равноденствия. Данное явление издавна символизирует перемены к лучшему. Существуют определенные ритуалы, проведение которых именно в этот день повышает вероятность того, что все сбудется по желаемому сценарию.
Предлагаем вам прибегнуть к ритуалу, нацеленному на исполнение какой-либо мечты.
Последовательность действий:
1. Найдите уединенное место. Важно, чтобы вы находились в помещении в полном одиночестве. Выключите всю бытовую технику за исключением ноутбука или плеера – это необходимо для воспроизведения расслабляющей музыки.
2. Примите удобную позу на стуле, кресле, диване или полу. Перед собой поставьте три свечи. Закройте глаза и поймайте нужный ритм дыхания: вдох в течение четырех секунд, задержка дыхания и выдох в течение такого же времени.
3. Мысленно представьте то, что мечтаете получить. Создайте в голове картину, будто вы уже обладаете желаемым. Так, если вы хотите новый телефон, то вообразите, что держите устройство в руках, делаете с помощью него яркие фотографии.
Желание должно быть только одно!
4. Теперь представьте те эмоции, которые вы бы испытали после осуществления своей мечты. Это могут быть счастье, удивление, восторг.
5. Воспроизведите у себя в голове образ сферы розового цвета. Ее размер и яркость зависят от вашего воображения. Осмотрите фигуру со стороны – на ней не должно быть никаких дефектов. Затем внедрите внутрь сферы то, что вы больше всего хотите.
6. Мысленно возьмите сферу в руки и запустите ее в небо. Наблюдайте за тем, как она плавно поднимается ввысь и скрывается из виду.
Если сфера исчезла, то ваше желание обязательно сбудется. В том случае, если фигура не смогла подняться вверх – значит, мечта является слишком "тяжелой" и вы еще не готовы к ее осуществлению. Так что следует провести ритуал спустя некоторое время.
О приметах в день весеннего равноденствия можно узнать из материала от "Утро.ру".
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